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"Kalush, как вы и просили": Россия авиабомбами "поздравила" Украину с победой на Евровидении 2022

15 мая 2022, 10:43

Оккупанты показали фото ракет, на которых написано "Kalush, как вы и просили".

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / eurovision.tv, соцсети

Ночью 15 мая в Турине завершился песенный конкурс Евровидения 2022. Группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на конкурсе, со сцены конкурса в Турине призвала спасти Мариуполь и украинских бойцов на заводе Азовстале.

Оккупанты цинично отреагировали на призыв Kalush Orchestra спасти украинских защитников.

Сразу после этого оккупанты показали фото ракет, на которых написано "Kalush, как вы и просили".

"Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии. Никакого прощения. Никакого примирения. В России после проигрыша пойдут столетие на покаяние", - написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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