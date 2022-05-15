"Он знал!": Зеленский в "панамке Калуша" вызвал фурор в сети

Архивное фото президента стало вещим.
Весь мир в восторге от победы украинской группы Kalush Orchestra с песней Stefania на Евровидении-2022, отличительным признаком которой становится "фирменный" головной убор солиста.
От того, чтобы примерить розовую панамку, не удержался даже президент Владимир Зеленский – фото опубликовала кума певца DZIDZIO Оля Цибульская.
"Он знал. И знает, что следующая победа тоже за нами", - написала она.
"Вещее" фото буквально произвело фурор – похоже, президент несколько лет назад предвидел победу Украины на конкурсе.
Евровидение-2022
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.
Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Читайте также"Их должны были дисквалифицировать": в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).
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