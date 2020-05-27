"Что-то ужасное": Москаль рассказал, что с ним произошло в прямом эфире

Геннадий Москаль / УНИАН

Экс-глава Закарпатской и Луганской областных администраций Геннадий Москаль рассказал о своем самочувствии после того, как ему стало резко плохо в телестудии.

По его словам, у него резко упало давление, когда он находился в студии, передал слова Москаля журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"У меня обычно повышенное давление, а сейчас из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как будто ватные, хожу как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается. Меняется трижды в день, а я же метеозависимый очень. Сейчас все хорошо, я дома. Там уже не так много до конца эфира оставалось. Минут 7-10. За кулисами меня откачивали медики, а в студию как раз заходил Медведчук. То я ему говорю: Виктор Владимирович, вот было бы кино, если бы я умер в эфире вашего канала", – пояснил Москаль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москаль почувствовал себя плохо во время выступления на эфире телеканала NewsOne. В Сети предположили, что у Москаля мог случиться инсульт.

Позднее появилась информация о том, что у Москаля резко упало давление, но врачам скорой удалось стабилизировать ситуацию.