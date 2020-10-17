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Германия заметила прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе

17 октября 2020, 22:29

В Берлине одобрили продолжительное прекращение огня.

Вывеска, Донбасс
Германия видит прогресс в урегулировании войны на Донбассе / Фото: vysotskiy.ap

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о наличии "позитивных шагов" в урегулировании вооруженного конфликта Украины и России на территории оккупированного Донбасса.

В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland дипломат подчеркнул, что сейчас наступил этап, когда прекращение огня удалось зафиксировать на максимально долгое время. Такой прогресс случился впервые с начала военного противостояния.

"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете безопасности ООН, в Берлинском ливийском процессе, а также по украинскому вопросу. По поводу Украины и Ливии, безусловно, есть позитивные сдвиги", — заявил он.

По словам Мааса, крайне необходимо продолжать вести переговоры с Россией. Он убежден, что решение конфликтов зависит от международного сообщества.

"Слишком много людей в мире зависит от международного сообщества, которое может положит конец этим конфликтам с россиянами", — сказал он.

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