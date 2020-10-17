Германия заметила прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе

В Берлине одобрили продолжительное прекращение огня.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о наличии "позитивных шагов" в урегулировании вооруженного конфликта Украины и России на территории оккупированного Донбасса.
В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland дипломат подчеркнул, что сейчас наступил этап, когда прекращение огня удалось зафиксировать на максимально долгое время. Такой прогресс случился впервые с начала военного противостояния.
"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете безопасности ООН, в Берлинском ливийском процессе, а также по украинскому вопросу. По поводу Украины и Ливии, безусловно, есть позитивные сдвиги", — заявил он.
По словам Мааса, крайне необходимо продолжать вести переговоры с Россией. Он убежден, что решение конфликтов зависит от международного сообщества.
"Слишком много людей в мире зависит от международного сообщества, которое может положит конец этим конфликтам с россиянами", — сказал он.
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Реинтеграция Донбасса
Вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял - Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция Донбасса займет много времени.
До того чиновник утверждал - реинтеграция Донбасса должна быть безопасной и не должна нести с собой риски для территориальной целостности Украины.
Алексей Резников заявил, что его коллеги готовят законопроект о переходном периоде после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что позволит эффективно подготовить потенциальных работников в структуры местной власти данных регионов.