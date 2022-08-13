Гиркину разрешили воевать против ВСУ в Херсонской области - Арестович

Гиркин будет воевать против Украины в Херсонской области / Коллаж фото t.me/O_Arestovich_official, Дмитрий Казанский

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) смог прорваться в Херсонскую область и будет воевать в этом регионе против Украины вместе с оккупантами. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он также отметил, что эта информация еще требует подтверждения.

"По некоторым данным его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку", - сказал Арестович.

Российским правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин предположил, что это все может быть спланированная "акция", а не личное желание Гиркина идти на войну.

"Это определенно какая-то оперативная схема, какой-то оперативный рисунок по части создания боевого духа. Я думаю, что это не его личная инициатива, такие приколы не проходят. Он все-таки полковник ФСБ, значит кто-то решил перца добавить", - сказал Марк Фейгин.

Арестович добавил, что он такого же мнения.

Напомним, сегодня в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

Как сообщал Главред, ранее Гиркин закатил истерику из-за того, что РФ перебрасывает резервы армии в Африку.

Также бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

Другие новости: