Понинковская картонно-бумажная фабрика

Несмотря на экономический кризис и коронавирус, градообразующее предприятие в небольшом поселке Понинка Хмельницкой области уже 223 года держит на себе местную экономику.

По словам гендиректора Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслана Савы , за прошлый год предприятие уплатило общине почти 20 млн грн, что составило 40% местного бюджета.

"За минувший год Понинковская картонно-бумажная фабрика заплатила более 130 млн грн налогов, сборов и других общеобязательных платежей в бюджет Украины. Мы гордимся нашей ролью в поддержании местной экономики, в частности в прошлом году наши налоги составили более 40% местного бюджета", – отметил Руслан Сава.

По словам директора, ценности Понинковской фабрики помогают предприятию и местной общине добиваться успеха даже в самые сложные времена. Руководитель отметил, что честная работа, а также поддержка местной экономики и населения всегда были приоритетом для Понинковской фабрики. Именно поэтому руководством принято стратегическое решение о дифференцированном подходе к различным возрастным группам.

Понинковская картонно-бумажная фабрика

"На фабрике работают 950 человек. Около половины из них (369) – молодые специалисты, которые набираются опыта и официального трудового стажа. Треть работников (307) – люди предпенсионного возраста. Фабрикой принято решение сохранить эти рабочие места из-за минимальных возможностей трудоустройства возрастных сотрудников. Мы ценим каждого работника, и делаем все, чтобы люди гордились своей работой", – добавил генеральный директор.

Напомним: Понинковская картонно-бумажная фабрика – одно из старейших предприятий Украины в области бумажной промышленности. Первое упоминание о предприятии датируется еще 1787 годом. Во времена Советского Союза Понинковская картонно-бумажная фабрика была одним из самых успешных предприятий – производителей бумаги. На заводе производилось более 150 наименований продукции, в тетрадях ее производства писал каждый четвертый ученик бывшего Союза. Кроме того, предприятие является градо- и бюджетообразующим для семитысячной Понинковский общины.