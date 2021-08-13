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"Готовьтесь к худшему": Комаровский дал мрачный прогноз насчет вспышки COVID-19 осенью

13 августа 2021, 04:45
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Прогнозы по COVID - вещь не благодарная, говорит Евгений Комаровский.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о прогнозах по поводу коронавируса на осень 2021 года.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале Комаровского, медик заявил о том, что жителям Украины нужно "готовиться к худшему".

"Полтора года с COVID показывают следующее: прогнозировать нельзя — надо лучше готовиться к худшему. Готовьтесь к худшему", — заявил врач.

Комаровский также негативно отозвался о том, что в Украине прекращают финансирование некоторых инфекционных больниц.

"Они [инфекционные больницы] типа уже не нужны. Они уже свое сделали, уже всех нас спасали. Идите теперь в ж*пу", — с негодованием высказался врач в отношении украинских властей.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

Евгений Комаровский новости Украины коронавирус в Украине
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