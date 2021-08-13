"Готовьтесь к худшему": Комаровский дал мрачный прогноз насчет вспышки COVID-19 осенью

Прогнозы по COVID - вещь не благодарная, говорит Евгений Комаровский.
Известный украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о прогнозах по поводу коронавируса на осень 2021 года.
В интервью, опубликованном на YouTube-канале Комаровского, медик заявил о том, что жителям Украины нужно "готовиться к худшему".
"Полтора года с COVID показывают следующее: прогнозировать нельзя — надо лучше готовиться к худшему. Готовьтесь к худшему", — заявил врач.
Комаровский также негативно отозвался о том, что в Украине прекращают финансирование некоторых инфекционных больниц.
"Они [инфекционные больницы] типа уже не нужны. Они уже свое сделали, уже всех нас спасали. Идите теперь в ж*пу", — с негодованием высказался врач в отношении украинских властей.
Читайте такжеОпасный штамм Дельта: Комаровский рассказал, как защитить детей от COVID-19
Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.
По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.