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"Громкий" закон о дровах: нардеп сказал, к кому могут прийти с проверками

Мария Николишин
4 ноября 2024, 21:20
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Кто будет нести ответственность за хранение, перевозку или сбыт дров.
'Громкий' закон о дровах: нардеп сказал, к кому могут прийти с проверками
Закон о дровах / коллаж: Главред, фото: rada.gov.ua, pixabay

Главное из заявления нардепа:

  • Проверок у рядовых граждан не будет
  • Посадить могут тех, кто ворует в больших объемах

Закон №9665, который усиливает ответственность за хранение дров без документов, будет касаться только тех, кто рубит и ворует дрова в больших объемах. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Новини.LIVE.

По его словам, никаких проверок у рядовых граждан не будет.

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"На самом деле большинство комментаторов не читают законопроект и не анализируют, о чем они пишут. Они пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и коррупционерами из ГП "Леса Украины", которые, собственно, и наталкивают их на эту всю историю", - сказал нардеп.

Он заверил, что проверок простого населения по количеству дров для отопления собственных помещений не будет.

"Волноваться надо только тем, кто ворует и ворует в больших объемах - грузовиками. Их могут посадить", - подытожил нардеп.

Кто такой Юрий Камельчук?

Юрий Александрович Камельчук - Народный депутат Украины IX созыва. Член депутатской фракции Слуга народа. Основатель бизнес-сообщества Ukrainian Business Community, платформы развития бизнеса "Бизнес Актив" и Cardinal University, сообщает Википедия.

Закон о дровах - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет за хранение дров без необходимой документации.

Адвокат Алексей Кинебас заявил, что за значительный ущерб, причиненный незаконной вырубкой или повреждением деревьев и кустарников, предусмотрен штраф от 34 000 гривен или до пяти лет лишения свободы, в зависимости от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств.

15 октября закон был передан на подпись президенту Украины.

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