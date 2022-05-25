Груз 200 для Чечни: ВСУ "покрошили" командиров из полка имени Кадырова

Асвад Идрисов

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали командиров оккупационных войск РФ из полка имени Кадырова.

Стало известно, что под прицел наших воинов попал командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. Об этом сообщили на странице СтратКом ВСУ в Facebook.

"Операция "дон_гон_дон" продолжается. На этот раз к vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. Он пропустил занятия по топографии в российском университете спецназа в Гудермесе, а потому уже правильно вернулся домой", - подчеркнули в ВСУ.

Отметим, что также стало известно о ликвидации командира пятого взвода полка прапорщика Гапура Дакалова, а также заместителя командира четвёртого взвода полка старший сержант Али Бетишева.

Читайте такжеГруз 200 для Урала: ликвидирован наводивший переправу на Луганщине комбриг РФ

Смотрите новости Донбасса онлайн

Читайте еще: