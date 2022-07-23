Груз 200 для Татарстана: ВСУ уничтожили многодетного российского оккупанта

Олег Дещеня-Стриж / Facebook/irakli.komaxidze

Защитники Украины ликвидировали 36-летнего российского оккупанта Олега Дещеню-Стрижа из Татарстана.

Захватчик погиб бессмысленной смертью, прибыв в Украину добровольцем, сообщил OSINT-расследователь Ираклий Комахидзе.

При этом он отследил жизненный путь оккупанта и пришел к выводу, что рашист прожил короткую жизнь типичного обитателя российской глубинки.

"В Украине ликвидирован российский оккупант – гиперсексуальный многодетный отец из Татарстана Олег Дещеня-Стриж, больше он не будет плодиться", – рассказал Комахидзе.

В Сети пишут о том, что ликвидированный рашист отучился в ПТУ и отслужил год срочной службы. Вернувшись из армии, будущий оккупант женился и обзавелся четырьмя детьми.

При этом пропагандисты РФ пытаются оправдать бессмысленную гибель россиянина, повторяя штампы о том, что после начала варварского вторжения РФ в Украину этот житель российской глубинки "не смог оставаться в стороне".

Он поверил в то, что в Украине якобы полно "нацистов". Все это привело к бесславной смерти рашиста в Украине.

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/ Facebook/irakli.komaxidze

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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