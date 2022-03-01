Херсон атакуют российские танки и БТРы, идут уличные бои

Власти пытаются своими силами погасить пожары, которые возникли.
На шестой день войны России против Украины продолжаются уличные бои в Херсоне.
В город вошли российские танки и БТРы, закрепившись в нескольких точках областного центра, войска противника окапываются на позициях.
"Думаю, это регулярная российская армия. Отпор осуществляется только силами терробороны", - сказал мэр города Игорь Колыхаев.
По его словам, власти пытаются своими силами погасить пожары, которые возникли. В городе зафиксированы случаи мародерства.
"Все мы с замами находимся в горсовете, координируем работу тех служб, которые готовы выезжать, которые не боятся. Потому что идет отключения газа из-за попадания в дома. Идет отключение электричества", - добавил Колыхаев.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00.
Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.
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