Херсон на грани гуманитарной катастрофы: мэр города просит о помощи

Колыхаев говорит, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими.
Херсон оказался на грани гуманитарной катастрофы. Мэр города Игорь Колыхаев обратился к журналистам.
"Вниманию всех СМИ - херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу. Прошу воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет!", - отметил он.
Колыхаев говорит, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.
"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!", - резюмировал мэр.
Ранее сообщалось, что во время бомбардировки площади Свободы в Харькове использовались ракеты Калибр, которые имеются на вооружении только на вооружении в РФ.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев утверждает, что, судя по видеозаписям, 1 марта удар по центральной площади Харькова нанесли крылатой ракетой, которая по своим очертаниям и размерам напоминает Калибр. Такие ракеты стоят только на вооружении российской армии, отметил Грозев в публикации в своем Twitter.
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