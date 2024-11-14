Хотят призвать 160 тысяч человек: сколько продлится новая волна мобилизации - FT

В Минобороны Украины акцентируют на необходимости освободить оккупированные территории.

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В Украине планируют мобилизовать еще 160 тысяч человек / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

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В Украине хотят мобилизовать 160 тысяч человек

Новая волна мобилизации будет длиться с ноября по февраль

В Украине будет новая волна мобилизации, которую планируют провести с ноября по февраль. Об этом заявили в Минобороны, сообщает Financial Times.

Отмечается, что мобилизовать хотят 160 тысяч человек. В то же время некоторые источники издания на условиях анонимности заявляют о возможности призвать лишь до 100 тысяч человек.

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В Минобороны акцентируют на том, что мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока в Украине будут продолжаться боевые действия, ведь необходимо освободить оккупированные территории.

Представитель оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин отметил, что Украина имеет более 1300 километров линии фронта, где постоянно продолжаются интенсивные бои.

"Украина должна быть готова давать отпор в течение длительного времени и развивать систему обороны, что позволит эффективно освобождать свои территории", - сообщает АрмияInform.

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Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, которые будут действовать до 7 февраля 2025 года. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, а за мобилизацию - 304.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Сейчас в Украине уже мобилизовано более 1 миллиона человек в состав Сил обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что планируется призвать еще 160 тысяч военнообязанных.

Как сообщал Главред, во время военного положения военнообязанные должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. Если лицо признают временно непригодным, срок непригодности определяется индивидуально в зависимости от диагноза, отметила адвокат Лидия Карплюк. По законодательству, если человек признан ограниченно годным, ему нужно пройти повторный медицинский осмотр через девять месяцев.

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