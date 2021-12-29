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"Или деньги - или тело обратно в морг": в Киеве сотрудники похоронного бюро требовали взятку с семьи умершего

29 декабря 2021, 11:00

Киевлянка по имени Александра получила СМС-сообщение с текстом: "Я возвращаю покойника в морг". Его прислала некая работница ритуального бюро.

Гроб
В Киеве сотрудники похоронного бюро требовали взятку с семьи умершего / ua.depositphotos.com

В Киеве ритуальное бюро требовало взятку с женщины, у которой умер отец. Сотрудники угрожали вернуть тело в морг непосредственно с кладбища. Об этом сообщает "Сегодня".

У киевлянки по имени Александра умер отец. Прибывшие в квартиру санитары посоветовали женщине ритуальное бюро, которое занимается погребением с циклом услуг "под ключ". Семья заплатила 21 тысячу гривен. Но так и не получила кассового чека. С этого момента начались неприятности.

"Мы оплатили без чека 21 тысячу гривен. В результате за транспорт мы платили наличными лично водителю. Мы платили наличными копателям, что также было сказано, что будет все включено. Нас потом шантажировали и требовали. Неизвестно, сколько средств еще хотели накрутить, чтобы отдать его тело", — рассказала Александра.

Женщина вспоминает, что получила СМС-сообщение с текстом: "Я возвращаю покойника в морг". Его прислала некая работница ритуального бюро, когда на кладбище семья ожидала тело для похорон.

Когда Александра с супругом поняла, что имеют дело с мошенниками, то обратились в полицию. После вмешательства копов тело покойного доставили на кладбище. Свидетельство о захоронении семья до сих пор не получила, а сотрудница бюро исчезла без вести. В ритуальном бюро теперь говорят, что эта женщина вообще здесь не работала и никто ничего не может сделать.

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Напомним, ранее в городе Калуш (Ивано-Франковская область) бюро ритуальных услуг полиция пыталась оштрафовать ‒ из-за работы во время карантина выходного дня.

По словам очевидца, ритуальный магазин был открыт в субботу по просьбе людей, у которых накануне умер родственник. Коммерсант утверждает, что утром 21 ноября они приехали в магазин ‒ для того, чтобы приобрести похоронные товары. После чего быстро уехали.

Однако продавец не закрыла магазин, поскольку заканчивала работу. В этот момент туда и прибыл патруль полиции.

"Люди я вас прошу не умирайте на выходных, дождитесь понедельника", ‒ с иронией написал очевидец Юрий Кузь.

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мошенники новости Украины похоронное бюро
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