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Инфекционист объяснил, почему идея с COVID-паспортами не сработает

12 августа 2021, 03:50
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Вакцинированный человек выделяет столько же вируса, как и невакцинированный, объяснил Вадим Аристов.

ковид-паспорт
Идею с ковид-паспортами нужно пересмотреть, считает Аристов / depositphotos.com

Идея с "зелеными паспортами", то есть паспортами вакцинации, должна быть пересмотрена. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов и объяснил почему.

По его словам, уже доказано, что уровень выделения инфекции вакцинированным от COVID-19 человеком может быть таким же, как и у человека, который не делал прививку.

"То есть, если мы запускаем на концерт, в торгово-развлекательный центр, кинотеатр и т.д. по "зеленому паспорту" и тех, кто вакцинировался, и тех, кто сдал ПЦР-тест, мы подвергаем тех, кто сдал тест, опасности подхватить инфекцию от вакцинированных, которые выделяют вирус", - объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, вакцинация не избавит людей от необходимости носить маску.

"Иначе в том же кинотеатре, где собрали только вакцинированных, одни вакцинированные будут инфицировать других вакцинированных, если они будут сидеть без масок и других противоэпидемических мероприятий", - отметил Аристов.

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Эксперт считает, что вакцинация от коронавируса важна, поскольку приводит к сокращению смертей, госпитализаций и экономии государственного бюджета, но она не останавливает выделение вируса.

"Поэтому нам нужно возрождать противоэпидемические институты, вводить широкое тестирование, менять вентиляцию, следить, чтобы были изолированы инфицированные люди, расследовать их контакты и т.д. Простыми решениями здесь не отделаться никак", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, ранее инфекционист Вадим Аристов предположил, что в условиях эпидемии коронавируса Украина и дальше будет двигаться по сценарию введения локдаунов. При этом жесткие карантины будут вводить местные власти, а центральная власть будет пытаться устраниться от ответственности.

Напомним, в июле министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине разработаны внутренний и международный COVID-паспорта, которые сейчас находятся на стадии тестирования.

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