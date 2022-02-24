Из оккупированного Крыма в Украину прорываются танки - видео МВД

С территории оккупированного Крыма движется российская военная техника / скриншот

Российская военная техника, в частности, бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника", - говорится в сообщении.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

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В МВД уточнили, что из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники.

"Сейчас из-за админграницы с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.

В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма в Херсонской области погиб один пограничник.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что произошли обстрелы одного из объектов ГПСУ в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения.

Обстрел в Киевской области / facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

Как сообщал Главред, Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.

К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.