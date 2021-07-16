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Избиение маленькой девочки и смерть ее отца: новые детали жуткой и запутанной истории под Днепром

16 июля 2021, 10:25
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Полиция считает, что Александр Мироненко покончил жизнь самоубийством.

Александра нашли мертвым в селе Шульговка Днепропетровской области / Скриншот Говорить Україна

В селе Шульговка Днепропетровской области уже месяц не могут установить, кто нанес жуткие травмы 3-летней Кристине, после которых девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и оказалась в коме. Под подозрением находятся ее мама Светлана, родной отец Александр и отчим Владимир.
После программы Говорить Україна, где было рассказано об этой истории, Александра нашли мертвым. Местные жители говорят об убийстве, однако полиция называет инцидент самоубийством.

Главред сообщал, что в Днепропетровской области на мосту между селами Шульговка и хутором Судовка было обнаружено тело 36-летнего Александра Мироненко – отца трехлетней девочки, которую избили до состояния комы. Ранее в программе Говорить Україна он обвинил в избиении дочери ее мать и сожителя.

По словам местного жителя Виктора Зезюлина, у Мироненко было перерезано горло. Дело было открыто по статье самоубийство.

"Приехав на место трагедии в 16:10, пообщался с полицейскими, которые подтвердили смерть Саши. Мое предложение взять меня понятым и показать тело, полиция отклонила, объяснив, что понятые уже есть. Также сообщили, что открыто уголовное производство — по какой статье не известно. Пообщавшись с понятой, понял, что рассматривается версия самоубийства. Не имею права влиять на следствие, но все выглядит очень странно", - сказал он.

Смерть Александра

Издание Obozrevatel пишет, что, по словам местных жителей, в полиции расследуют смерть Александра как самоубийство. Однако, как утверждают свидетели, у мужчины было перерезано горло, травмы на теле, а рядом с местом преступления валялась разбитая бутылка со следами крови.

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Журналисты указывают, что еще больше вопросов вызывает факт, согласно которому Александра похоронили фактически на следующий день после его гибели. Складывается впечатление, что убийство специально хотели представить как самоубийство.

Знакомые Александра не верят в версию о самоубийстве / Скриншот Говорить Україна

Знакомые Александра рассказали, что погибший боялся вида крови и не верят, что он мог себя порезать и покончить с собой.

С чего все началось

11 июня в Днепропетровскую областную больницу на машине скорой помощи привезли 3-летнюю Кристину. У ребенка зафиксировали травмы головы и перелом ключицы. Девочка была на грани жизни и смерти. Врачи провели трепанацию черепа, ребенок начал самостоятельно дышать. Насколько тяжелые травмы станет понятно позже.

Девочка не может сказать, что случилось. Ее мать Светлана путается в своих показаниях следствию. Сначала она сказала правоохранителям, что сама избила ребенка за то, что Кристина не слушалась. Потом заявила, что ребенок мог упасть с дерева, но как это произошло, Светлана не знает.

Кроме того, она также обвиняла Александра – родного отца Кристины. Мать девочки утверждала, что за неделю до инцидента она не могла забрать ребенка у отца. Когда девочка была уже дома, то якобы рассказала матери, что папа ее бил.

Что известно о Светлане – маме Кристины

Журналисты считают, что Светлана, вполне возможно, знает, как ребенок получил травмы, но продолжает хранить молчание.

В селе мнение местных жителей разделились. Одни считают, что Александр не мог наложить на себя руки, другие не верят в избиение ребенка Светланой. Отчим девочки Владимир на программу не явился, но говорил, что Светлана не любила Кристину и била ребенка.

Бывший местный депутат Виктор Зезюлин утверждает, что знал Светлану давно как девушку с непростой судьбой.

"Это был ангел. Девочка, которую выкинули из интерната практически на улицу. Государство постоянно обижало ее. У ее родственников был дом и квартира. Так, квартиру продали, она с братьями и сестрами осталась ни с чем", - сказал он.

Светлана - мать Кристины / Скриншот Говорить Україна

По его словам, он помогал женщине оформить документы и прописку. Спустя определенное время она познакомилась с Александром. У Мироненко были проблемы со здоровьем. Он мог поднимать руку на свою жену, но ребенка не бил.

"Он был старше ее. Она как комочек теста, из которого можно вылепить все что угодно. Я еще тогда говорил Саше, смотри, не смей ее обижать. Надо сказать, что Света немного деструктивная, у нее есть проблемы с речью. Саша страдал эпилепсией, от этого у него были проблемы с ногами, он не всегда мог работать. Вот так они и жили. Потом у них родилась Кристина. Да, Александр мог обижать Свету, поднимать на нее руку, выгнать ночевать к козе. Но в своей дочке он души не чаял, он никогда не бил ее. Он вообще был слабохарактерным и панически боялся вида крови. Из-за этого он даже не мог забивать кур", - утверждает Зезюлин.

Бывший местный депутат также сказал, что он посоветовал Светлана не оформлять ребенка как дочь Александра, чтобы получать пособие как мать одиночка. Однако местные социальные службы вынудили написать ее отказ от обеспечения.

Светлана - мать Кристины / Скриншот Говорить Україна

"А как-то местные социальные службы решили, что Света обворовывает государство, мол, живет с Александром, а получает 1 500 грн как мать-одиночка. И когда он был на работе, ввалились к ней домой и надавили на нее, чтобы она подписала документ и отказалась от пособия", - сказал Зезюлин.

Расставание Светланы и Александра и требование денег

В один момент Александр пожаловался, что Светлана решила уйти к другому. Речь идет о Владимире – бывшем сотруднике правоохранительных органов, воевавшем в АТО.

Бывшая супруга Владимира Инга рассказала о том, что она жила вместе с ним 6 лет. По ее словам, он проявлял агрессию, избивал женщину и однажды даже воткнул ей нож в ногу. Такая же картина была и после того, как Владимир стал жить со Светланой.

Владимир - сожитель Светланы и отчим Кристины / Скриншот Говорить Україна

Александр незадолго до смерти сказал Зезюлину, что Светлана потребовала от него денег на лечение дочери, которая была в тяжелом состоянии в больнице.

По словам отчима ребенка, бывшего депутата, Александр мог дать ей 1 тысячу гривен, но спустя два дня она снова звонила и просила денег, которые он должен был передать через Владимира. Она отказывалась от того, чтобы Александр сам купил все необходимое

"Саша мог дать ей тысячу гривен, однако через два дня она вновь звонила и говорила, чтобы он дал денег. Мол, придет Володя, и ты ему все передашь. От предложения, чтобы Александр сам купил все необходимое – памперсы, пеленки, лекарства – она отказывалась. Саша боялся этого Володи, говорил, что тот якобы ему угрожал. Да и Светлана сильно изменилась за эти годы. Она уже не тот птенчик, какой была еще несколько лет назад. Жизнь с этими мужчинами сильно ее поменяла", - подчеркнул Виктор Зезюлин.

Расследование избиения Кристины и смерти Александра

В полиции заявили, что проводится досудебное расследование по факту нанесения тяжких телесных повреждений 3-летней Кристина. Уголовное дело открыто по статье 121 Уголовного кодекса Украины. Проводится экспертиза, по результатам которой будут устанавливать, кто избил ребенка.

Смерть Александра рассматривают как самоубийство. Уголовное дело открыли по статье 115-й. В полиции говорят, что уже провели судебно-медицинскую экспертизу.

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