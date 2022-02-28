Как будут работать крупнейшие продуктовые сети АТБ, Сильпо и NOVUS во время военного положения

Как будут работать АТБ, Сильпо и NOVUS в условиях реального времени / УНИАН

Вопрос продовольствия стал особенно напряженным с момента введения в Украине военного положения. Особенно это касается тех местностей, где ведутся самые ожесточенные бои с русским захватчиком.

В связи с этим изменяется график работы многих предприятий, в том числе и крупнейших торговых сетей.

График работы АТБ

Магазины начинают свою работу в 8:00, заканчивают - за час до того, как в конкретном городе перестает работать общественный транспорт.

Кроме того, часть магазинов сети АТБ не работает. Со списком можно ознакомиться здесь.

Также с 28 февраля АТБ вводит ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю:

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хлеб

батоны

крупы

сахар

соль

макаронные изделия

растительное масло.

Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки.

График работы Сильпо

Зависит от населенного пункта и комендантского часа там, где он введен.

В Киеве, в зависимости от района и сложности военной ситуации, магазины открыты с 8:00, 8:30 или 10 утра.

Закрываются магазины по такому же принципу: там, где спокойно, могут работать и до 21:00. В особенно "горячих" районах - закрываются в 15-17.

В Днепре абсолютно все магазины работают с 8 утра до 17 вечера, а в Виннице с 9 до 19.

В оккупированном Бердянске все точки Сильпо работают с 9 до 15, а в Житомире с 8 утра до 20 вечера.

В Запорожье все магазины начинают работу в 8, а закрываются в 18-19.

В Ивано-Франковске спокойно – все магазины работают с 9 до 20, так же в Луцке, Тернополе и Львове.

В Одессе большинство магазинов работают с 9 до 17, а в Харькове с 8 до 16 или до 17.

С актуальным графиком работы того или иного магазина можно ознакомиться здесь.

График работы NOVUS

Каждое утро сеть публикует список актуального графика и работающих магазинов по состоянию на 10 утра. Найти его можно здесь. График зависит от событий в городе.

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