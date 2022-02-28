Как будут работать крупнейшие продуктовые сети АТБ, Сильпо и NOVUS во время военного положения

АТБ вводит ограничение на продажу товаров, а Новус может менять график каждый день.
Вопрос продовольствия стал особенно напряженным с момента введения в Украине военного положения. Особенно это касается тех местностей, где ведутся самые ожесточенные бои с русским захватчиком.
В связи с этим изменяется график работы многих предприятий, в том числе и крупнейших торговых сетей.
График работы АТБ
Магазины начинают свою работу в 8:00, заканчивают - за час до того, как в конкретном городе перестает работать общественный транспорт.
Кроме того, часть магазинов сети АТБ не работает. Со списком можно ознакомиться здесь.
Также с 28 февраля АТБ вводит ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю:
- хлеб
- батоны
- крупы
- сахар
- соль
- макаронные изделия
- растительное масло.
Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки.
График работы Сильпо
Зависит от населенного пункта и комендантского часа там, где он введен.
В Киеве, в зависимости от района и сложности военной ситуации, магазины открыты с 8:00, 8:30 или 10 утра.
Закрываются магазины по такому же принципу: там, где спокойно, могут работать и до 21:00. В особенно "горячих" районах - закрываются в 15-17.
В Днепре абсолютно все магазины работают с 8 утра до 17 вечера, а в Виннице с 9 до 19.
В оккупированном Бердянске все точки Сильпо работают с 9 до 15, а в Житомире с 8 утра до 20 вечера.
В Запорожье все магазины начинают работу в 8, а закрываются в 18-19.
В Ивано-Франковске спокойно – все магазины работают с 9 до 20, так же в Луцке, Тернополе и Львове.
В Одессе большинство магазинов работают с 9 до 17, а в Харькове с 8 до 16 или до 17.
С актуальным графиком работы того или иного магазина можно ознакомиться здесь.
График работы NOVUS
Каждое утро сеть публикует список актуального графика и работающих магазинов по состоянию на 10 утра. Найти его можно здесь. График зависит от событий в городе.
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