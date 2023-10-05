"Как королева Елизавета II": "ужасно красивая мисс ДНР" похвасталась своим эгоизмом

Жительница временно оккупированного Донецка, некая Алина Андриевская без тени сомнения называет себя "королевой", "мисс ДНР" и "бриллиантом Донецка", решилась дать интервью местному пропагандисту. И постараться еще сильнее себя расхвалить.
Андриевская, провозгласившая себя "королевским лицом", не так давно жестко травили из-за внешнего вида (с особым упором на том, что многочисленные пластические операции ее изуродовали, а не сделали красивой).
Впрочем, у нее самой, похоже, чувство собственного величия гигантское. Андриевская говорит, что ничуть не расстроилась, ведь считает себя похожей ‒ ни много, ни мало ‒ на не так давно усопшую британскую королеву Елизавету II.
"Я где-то прочла очень интересную цитату, которую сказала королева Елизавета. Она сказала, что королевский образ жизни определяется исключительно количеством [фекалий - Главред], которое ты сможешь съесть. Когда, говорит, в тебя это все бросают, а ты, говорит, с улыбкой все это отвергаешь и идешь дальше", – выдала Андриевская.
Напомним, ранее украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.
До того Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.
На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, в которой было сообщение с пожеланием смерти. В частности, кто-то из "хороших русских" написал, что: "Мерзкие, надеюсь вас убьет (неценз - авт.) ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях".
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