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"Как Припять": в Сети показали, как изменился аэропорт Донецка спустя 7 лет в оккупации

21 сентября 2021, 19:27
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Аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года.

Фото до и после / t.me/donetch

Международный аэропорт им. Сергея Прокофьева в Донецке продолжает оставаться грудой развалин после ожесточенных боев в 2014 году и перехода под контроль пророссийских сепаратистов.

На опубликованном видео видно, что на месте когда-то процветающего аэропорта царит разруха. Для сравнения автор прикрепил к записи архивное фото Донецкого аэропорта до 2014 года.

"Донецк. Свежее видео международного аэропорта имени Прокофьева. Ну или того, что от него оставил "русский мир", — говорится в подписи к кадрам.

Донецкий аэропорт сейчас / t.me/donetch

Пользователи Сети были поражены увиденным.

"Смотрю и рыдаю", "Этот аэропорт входил в топ 10 аэропортов Европы", "Я когда был в Донецке (а был там часто), всё откладывал поездку в аэропорт, а напрасно. Спешите исполнить задуманное", "Хотя он и сейчас клёво выглядит! Как Припять, только круче!", — писали в комментариях под постом.

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Бои за Донецкий аэропорт

Вооруженное противостояние за Донецкий аэропорт между силами АТО на Донбассе и российскими гибридными войсками "ДНР" шли с сентября 2014 года по 22 января 2015 года. Украинские войска обороняли стратегический объект 242 дня. Бои за ДАП стали одним из главных символов несокрушимость духа украинских войск. Защитников Донецкого аэропорта из-за этого назвали "киборгами"

Отметим, что аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДНР донецкий аэропорт
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