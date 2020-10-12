Кандидат в депутаты на Черкасчине​ наливал избирателям водку​

Николай Дубина приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки людей.
Кандидат в депутаты сельсовета в Черкасской области от Радикальной парии Олега Ляшко устроил "пир" во время своей избирательной компании. Он приглашал всех желающих к выпивке и лично наполнял им рюмки. Об этом сообщает гражданская сеть Опора.
В селе Красная Слобода, 11 октября, проводили День казака. На мероприятии присутствовали кандидаты от разных партий в различные местные советы региона. Сообщается, что во время празднования людям предлагали кашу и спиртные напитки.
Приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки людей кандидат в депутаты Краснослободского сельского совета от Радикальной партии Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства Прут Николай Дубина. Кроме того, Николай Дубина вручал подарки присутствующим. Самому младшему подарил игрушку, а самому старшему вручил бутылку водки и кольцо колбасы.
Как сообщили в Опоре, на место "гуляний" вызвали полицию.
Как ранее писал Главред, в этом году местные выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.
Местные выборы 2020: правила голосования
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.
В населенных пунктах с менее 75 тысяч избирателей местного главу будут выбирать методом простого большинства. А вот в городах с более 75 тысяч избирателей выборы мэров могут проходить в два тура.
Второй тур местных выборов будут проводить в случае, если ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов в первом туре (50% +1 голос). В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
В выборах городских, сельских, поселковых голов смогут участвовать и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Выдвижение кандидатов проходило с 15-го по 24 сентября.
Большинство избирателей этой осенью получат по четыре бюллетеня, для избрания: главы населенного пункта — мэра, поселкового/сельского голову; депутатов городского/сельского/поселкового совета; представителей в районный совет; депутатов областного совета.
Жителям Киева выдадут по два бюллетеня — со списком кандидатов в мэры и городской совет.