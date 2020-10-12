УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кандидат в депутаты на Черкасчине​ наливал избирателям водку​

12 октября 2020, 18:50

Николай Дубина приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки людей.

Кандидат в депутаты наливал водку избирателям

Кандидат в депутаты сельсовета в Черкасской области от Радикальной парии Олега Ляшко устроил "пир" во время своей избирательной компании. Он приглашал всех желающих к выпивке и лично наполнял им рюмки. Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

В селе Красная Слобода, 11 октября, проводили День казака. На мероприятии присутствовали кандидаты от разных партий в различные местные советы региона. Сообщается, что во время празднования людям предлагали кашу и спиртные напитки.

Приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки людей кандидат в депутаты Краснослободского сельского совета от Радикальной партии Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства Прут Николай Дубина. Кроме того, Николай Дубина вручал подарки присутствующим. Самому младшему подарил игрушку, а самому старшему вручил бутылку водки и кольцо колбасы.

Как сообщили в Опоре, на место "гуляний" вызвали полицию.

Как ранее писал Главред, в этом году местные выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.

Местные выборы 2020: правила голосования

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.​

В населенных пунктах с менее 75 тысяч избирателей местного главу будут выбирать методом простого большинства. А вот в городах с более 75 тысяч избирателей выборы мэров могут проходить в два тура.

Второй тур местных выборов будут проводить в случае, если ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов в первом туре (50% +1 голос). В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

В выборах городских, сельских, поселковых голов смогут участвовать и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Выдвижение кандидатов проходило с 15-го по 24 сентября.

Большинство избирателей этой осенью получат по четыре бюллетеня, для избрания: главы населенного пункта — мэра, поселкового/сельского голову; депутатов городского/сельского/поселкового совета; представителей в районный совет; депутатов областного совета.

Жителям Киева выдадут по два бюллетеня — со списком кандидатов в мэры и городской совет.

местные выборы в Украине Радикальная партия Новости Черкассы новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кандидат в депутаты на Черкасчине​ наливал избирателям водку​». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:59
В Одессе уволили учителя за притеснение украиноязычной ученицы
18:50
Кандидат в депутаты на Черкасчине​ наливал избирателям водку​ Видео
18:40
Ubisoft увеличила системные требования Watch Dogs Legion для ПК Видео
18:34
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
18:28
На Киевщине заробитчане жестоко избили девушку кирпичом - детали инцидента
18:21
Вышел трейлер сериала Американские боги 3 без мистера Нанси Видео
18:20
В РФ устроили бойню на автобусной остановке: много погибших и раненых
17:52
Врач объяснил, почему коронавирус в Украине набирает обороты
17:51
В Харькове отказались объявлять досрочные каникулы и потроллили Шкарлета Видео
17:43
Экзема: врачи указали на симптом, который проявляется после душа Видео
17:30
В Украине изменят правила получения номеров для авто​: что важно знать Видео
17:27
Тихановская раскрыла планы о переговорах с Путиным по Беларуси Видео
17:21
Макс Барских презентовал уникальный альбом 1990 Видео
17:17
Евросоюз согласился ввести санкции против России из-за отравления Навального Видео
17:07
В Минюсте рассказали, почему хотят смягчить люстрацию для чиновников Януковича
17:02
Минэкономики поддерживает постепенный рост ставки акцизов
16:59
В Украину идет циклон Gizela: синоптик предупредила о похолодании
16:56
В Беларуси силовики пригрозили протестующим боевым оружием Видео
16:50
Украину захлестнет Covid-19: ученые дали пугающий прогноз и назвали сроки Видео
16:48
Идеальные отношения строятся в кровати! новости компании
16:44
Энтузиаст запустил легендарный шутер Doom на картошке. Буквально
16:18
Деоккупация Крыма - о чем договорились Зеленский и Дуда
16:18
У Зеленского назвали способы получения Украиной вакцины от коронавируса Видео
16:17
Продюсер Оли Поляковой высказался о скандале из-за концерта в Харькове Видео
16:14
Судьбу каникул в школах с 15 октября решит Кабинет министров Видео
15:57
"Тупой ботинок порет хрень": "слуги народа" сцепились из-за вакцины РФ от COVID-19 Видео
15:36
В ЕС назвали условия санкционного удара по Лукашенко и его режиму Видео
15:35
Саакашвили отреагировал на свое избиение в Афинах Видео
15:30
Как убрать рекламу на Youtube: 3 простых способа
15:23
Появился официальный трейлер экранизации Противостояние Стивена Кинга Видео
15:19
В горсовет Кривого Рога могут пройти 8 партий, а Шевчик догоняет Вилкула - опрос
15:07
Досрочные каникулы из-за COVID-19: в Киеве приняли неожиданное решение Видео
14:58
Политолог спрогнозировал, насколько реальна отставка Шмыгаля
14:34
"Освідченні люди" и "кандидат на голову": "слуги народа" опозорились с предвыборной рекламой
14:33
Алена Шоптенко уходит с Танцев со звездами - заявление
14:28
У Путина отреагировали на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу Видео
13:51
Европейский Союз лупанул по Лукашенко санкциями Видео
13:42
Олег Винник поборол коронавирус и собрался на концерты Видео
13:37
Стали известны детали переговоров Лукашенко и оппозиции в СИЗО Видео
13:33
У Путина рассказали, когда Украина может получить российскую вакцину от коронавируса Видео
13:28
Сексологи рассказали о сексуальных трендах 2020 Видео
13:19
Порошенко стало лучше и его выписали из больницы Видео
13:17
В Украине заболеваемость пневмонией выросла в пять раз Видео
13:12
Участница Танці з зірками 2020 родила перед 7 эфиром и показала сына Фото
13:03
В Афинах неизвестные напали на Саакашвили Видео
12:59
В Кремле оценили желание Трампа срочно заключить с Россией ядерную сделку Видео
12:56
Бунт против карантина: в Черкассах отказались от дистанционки и досрочных каникул Видео
12:55
Городская комиссия в Одессе может быть распущена - СМИ актуально
12:53
Когда отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров Видео
12:42
Как прожить дольше: ученые указали на тип отношений, продлевающий жизнь Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять