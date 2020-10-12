Кандидат в депутаты на Черкасчине​ наливал избирателям водку​

Кандидат в депутаты наливал водку избирателям

Кандидат в депутаты сельсовета в Черкасской области от Радикальной парии Олега Ляшко устроил "пир" во время своей избирательной компании. Он приглашал всех желающих к выпивке и лично наполнял им рюмки. Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

В селе Красная Слобода, 11 октября, проводили День казака. На мероприятии присутствовали кандидаты от разных партий в различные местные советы региона. Сообщается, что во время празднования людям предлагали кашу и спиртные напитки.

Приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки людей кандидат в депутаты Краснослободского сельского совета от Радикальной партии Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства Прут Николай Дубина. Кроме того, Николай Дубина вручал подарки присутствующим. Самому младшему подарил игрушку, а самому старшему вручил бутылку водки и кольцо колбасы.

Как сообщили в Опоре, на место "гуляний" вызвали полицию.

Как ранее писал Главред, в этом году местные выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.