СМИ узнали, как Укрзализныця начнет запускать ж/д перевозки после карантина

В Укрзализныце начнут выход из карантина с электричек / УНИАН

Госкомпания Укрзализныця намеревается запустить выход из коронавирусного карантина с запуска пригородных поездов - электричек.

Такое сообщение опубликовало со ссылкой на информированный источник в транспортной среде агентство Интерфакс-Украина. Известно, что сейчас в предварительном порядке в госкомпании обсуждается - первыми запустят пригородные электропоезда. И лишь потом на маршруты вернутся скоростные поезда моделей Интерсити и Интерсити+.

По данным журналистов, лишь затем Укрзализныця будет запускать полноценное железнодорожное сообщение внутри Украины. Однако информация о вероятных ограничениях по числу перевозимых пассажиров составами УЗ по окончании карантина отсутствует.

Напомним, ранее в 2019-м наиболее прибыльным международным составом Укрзализныци стал рейс "Киев-Москва". Этот поезд принес госкомпании прибыль в 145,2 млн гривен.