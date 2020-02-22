Укрзализныця больше всего заработала на рейсах в Москву

Прибыль поезда Киев - Москва составила 145,2 млн гривен / УНИАН

В 2019 году самым прибыльным международным поездом компании Укрзализныця стал рейс Киев – Москва.

Показатель прибыли поезда данного международного направления составил 145,2 млн гривен.

При этом на данном направлении было предложено 339 414 мест, из которых реализовали 253 530, сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В компании подчеркнули, что на втором месте среди международных направлений по прибыльности оказался поезд Кривой Рог - Москва с показателем 95,7 млн гривен (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708).

/ ukranews.com

При этом самыми убыточными среди международных направлений были признаны поезда Хмельницкий - Москва с убытком 4,5 млн гривен (из 91 767 продано 54 656) и Львов-Перемышль с 3 млн гривен (из 30 816 продано 15 580).

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В Укрзализныце добавили, что лидером среди внутренних направлений по прибыльности стал поезд Киев - Одесса с показателем прибыли 74,5 млн гривен (из 427 104 реализовано 387 177), а самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд Львов - Бахмут с убытком 275,5 млн гривен (из 416 828 продано 367 711).

/ ukranews.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что в российском Брянске госпитализированы пятеро граждан Украины, находившихся в одном вагоне поезда Киев - Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус.