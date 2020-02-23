На Москву: Укрзализныця назвала самые прибыльные рейсы за год

Поезд Киев-Москва оказался наиболее прибыльным / УНИАН

Госкомпания Укрзализныця назвала самые прибыльные направления по итогам ушедшего 2019 года.

Как сообщает пресс-служба компании, наибольший доход принесли рейсы в Россию.

Топ-3 самых окупаемых состава курсируют в Москву из различных городов Украины.

1. Киев-Москва - 145 млн заработка

2. Кривой Рог - Москва - 95 млн

3. Одесса - Москва - 55 млн

При этом самыми убыточными среди международных направлений были признаны поезда Хмельницкий - Москва с убытком 4,5 млн гривен (из 91 767 продано 54 656) и Львов-Перемышль с 3 млн гривен (из 30 816 продано 15 580).

В Укрзализныце добавили, что лидером среди внутренних направлений по прибыльности стал поезд Киев - Одесса с показателем прибыли 74,5 млн гривен (из 427 104 реализовано 387 177), а самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд Львов - Бахмут с убытком 275,5 млн гривен (из 416 828 продано 367 711).