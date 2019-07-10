Укрзализныця назвала самым прибыльным поезд Киев-Москва

Остальные доходные направления также курсируют в столицу РФ.
Самым прибыльным направлением за первые пять месяцев 2019 года стал поезд сообщением Киев-Москва.
Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, при наполненности в 66% поезд Киев-Москва принес компании 117,7 млн гривен дохода за текущий год.
Данное направление демонстрирует тенденцию к росту, поскольку показатель 2019 года вдвое больше, чем за прошлое полугодие.
Также в пятерку самых прибыльных международных направлений также вошли другие сообщения и также в российскую столицу - поезда Одесса–Москва, Львов–Москва, Кривой Рог – Москва, и Днепр–Москва.
Назван и наиболее прибыльный внутренний рейс – это поезд Киев-Одесса, который за пять месяцев 2019 года принес 32,1 млн гривен дохода.
Как ранее сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само собой.