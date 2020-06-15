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Первый пошел: аэропорт Борисполь принял рейс из Минска

15 июня 2020, 13:53

Все пункты пропуска в украинских аэропортах уже открыты.

Аэропорт Борисполь принял первый рейс / скриншот из видео

В понедельник, 15 июня, Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт "Борисполь" уже принял первый авиарейс "Минск - Киев".

Об этом на своей телеграм-странице написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, все пункты пропуска в украинских аэропортах открыты после карантина, проводится работа с аваиакомпаниями по восстановлению рейсов. Самим авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи билетов.

"На этой неделе планируются: Lufthansa по маршруту: Франкфурт - Киев (Б) - Франкфурт. KLM по маршруту: Амстердам - ​​Киев (Б) - Амстердам. SWISS International Airlines: Цюрих - Киев (Б) - Цюрих. Belavia: Минск - Киев (Б) - Минск", - анонсировал в соцсети Криклий.

Также он сообщил, что с 16 июня Wizz Air Hungary планирует начать полеты из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию (компания уже имеет разрешение).

"С 21 июня - Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Кракова (разрешения на осуществление рейсов ожидаются). С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании", - написал Криклий и добавил, что требования безопасности - в приоритете.

Кроме того, министр посоветовал обязательно проверять информацию перед покупкой билетов по условиям въезда граждан Украины в страны ЕС, которые пока не открыли свои границы для украинцев.

"В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда", - говорится в сообщении.

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Аэропорт Борисполь новости Украины авиасообщение Владислав Криклий карантин в Украине
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