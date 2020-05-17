Карантин, как в Париже: главу Минздрава Степанова поймали на лжи

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что закрытие метро в Украине для предотвращения распространения коронавируса было правильным решением.

Степанов подчеркнул, что Украина не единственная страна в мире, которая во время карантина закрыла метро.

"Также метро было остановлено в Париже, было остановлено около 40 станций в Лондоне, а также 24 марта после введения карантина в Индии, помимо прочего транспорта, было остановлено и метро", - сказал он на брифинге.

В то же время в Сети обратили внимание на то, что утверждение Степанова об остановке метро в Париже во время карантина не отвечает действительности.

В частности, проживающий в Париже экс-нардеп Андрей Шкиль заявил, что метро в столице Франции продолжает работу.

"Все в порядке. Как возило весь карантин людей, так и сейчас возит. Только в масках быть обязательно", - рассказал Шкиль в комментарии к сообщению в Сети.

Напомним, ранее в коммунальном предприятии Киевский метрополитен рассказали о возможности возобновления пассажирских перевозок с 25 мая.

По словам заместителя начальника Киевского метрополитена Натальи Макогон, после принятия соответствующего решения метрополитен сразу готов возобновить работу.