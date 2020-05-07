Шмыгаль рассказал, выйдет ли запустить метро до 22 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль / УНИАН

Повторный запуск метрополитена - после окончания коронавирусного карантина - в Украине, согласно плану, созданному Кабмином, никак не может произойти до 22 мая.

Соответствующе мнение озвучил премьер-министр украины Денис Шмыгаль - в рамках рабочей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности", - заявил глава Кабмина.

По данным Шмыгаля, в Украине за минувший день выздоровело от Covid-19 рекордное количество людей – 299. Однако при этом коронавирусом заразилось больше украинцев, чем во все предыдущие дни - 507.

Напомним, ранее глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что вплоть до 22 мая общественный транспорт в Украине будет работать в стандартном карантинном режиме - с ограничением относительно количества людей, а в некоторых городах - только с проездом по специальным пропускам.