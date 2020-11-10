Карантин выходного дня: в Слуге народа сделали заявление насчет локдауна​

В Украине нужно ввести полный локдаун / УНИАН

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что в Украине стоит ввести полный локдаун на две недели, чтобы остановить распространение коронавируса. По словам нардепа, это лучше, чем вводить карантин выходного дня.

"Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, нежели растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия", – сказала Кравчук.

Она пояснила это тем, что супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший риск заразиться.

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Кравчук добавила, что общественный транспорт не будет прекращать свою работу, однако в метро ограничений меньше, чем в театре и часто можно увидеть "картину, что маска под носом".

"Я и так максимально пытаюсь уменьшить социальные контакты, поэтому могу выдержать карантин выходного дня, но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и тут открывается другая картина", – сказала она.

По словам Кравчук, кафе и рестораны две трети выручки получают именно на выходных.

Примерно то же касается и культурных заведений, пояснила она. Половину прибыли они получают в субботу и воскресенье.

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