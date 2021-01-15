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Киев ответил на наглое требование Сараево по возвращению подаренной Лаврову иконы

15 января 2021, 15:58
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Принадлежность старинной иконы Украине является неоспоримым фактом, подчеркнул Олег Николенко.

Лавров, икона
Сергею Лаврову подарили украинскую икону / 112 Украина

В Министерстве иностранных дел прокомментировали вопрос возвращения в Украину скандальной иконы из Боснии и Герцеговины.

Как подчеркнул в комментарии РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко, Украина не принимает язык ультиматумов в вопросе возвращения иконы из Боснии.

По его словам, принадлежность старинной иконы Украине является неоспоримым фактом, а Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело в связи с незаконным вывозом реликвии.

"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а предоставит содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и Босния являются участницами конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей. В соответствии с ней запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей. А по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.

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Ранее Милорад Додик назвал условие для возвращения иконы Украине. Он утверждает, что Украина должна доказать, что осуществляла поиски иконы до того, как он подарил ее главе МИД РФ.

Скандал с украинской иконой в Боснии:

  • Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинский икону XVIII века.
  • В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине потребовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.
  • По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.
  • Украина привлекла Интерпол для установления обстоятельств перемещения в Боснию подаренной Лаврову украинской иконы.
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