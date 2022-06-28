"Когда на Лондон?": Гиркин высмеял наполеоновские планы оккупантов в Украине

Гиркин высмеял наполеоновские планы оккупантов в Украине / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) высказался о прогнозах российских "экспертов", которые пророчат захват Харькова.

Он резко высказался о том, что оккупанты готовят наступление на Харьков после падения Лисичанска.

"Когда на Лондон? Лисичанск еще не взят, а один "военный эксперт" уже анонсирует "взятие Харькова", а другой - прославленный наш "Колонель Кассад" - так и вовсе прогнозирует "серию войн с НАТО" в "третьих странах". Впрочем, всем им по-прежнему далеко до покойного "Бати" Захарченко: про взятие Лондона пока даже не заикаются, но общее направление "военно-аналитической мысли" не может не радовать", - высказался террорист.

Ранее Гиркин заявил, что армии РФ и "ЛДНР" не могут пополнить свежими кадрами.

По его словам, оккупационны войска истощены и пытаются дезертировать или отказаться от службы.

"У нас фактически отсутствуют стратегические резервы для пополнения войск. Не секрет, что такие резервы сейчас формируются, но только за счет тех частей, которые в течении 2-4 месяцев непрерывно участвуют в боевых действиях", - заявил Гиркин.

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