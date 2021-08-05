Коллапс в час пик: в метро Киева закрыли пересадочный узел из-за подозрительного предмета

В метро Киева закрыли пересадочный узел / УНИАН

В четверг утром, 5 августа, в Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет. В связи с этим пересадочный узел между станциями Золотые ворота и Театральная закрыт для пассажиров.

В пресс-службе Киевского метрополитена подчеркнули: "Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку".

Как уточнили в пресс-службе, о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Как уточнили в отделе коммуникации полиции Киева, получено сообщение о подозрительном предмете, оставленном на поручне эскалатора в переходе между станциями метро Театральная и Золотые ворота.

"Пересадочный узел между станциями метрополитена временно закрыт. На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают происхождение неизвестного предмета", - говорится в сообщении.

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Правовую квалификацию события окажут после проведения первоочередных следственных действий.

Позднее стало известно о том, что проверка завершена, работа пересадочного узла восстановлена.

Минирование в Киеве:

В Киеве многократно "минировали" разные здания и важные объекты инфраструктуры.

Ранее появилось сообщение о "минировании" Верховной Рады. Позже выяснилось, что о "минировании" парламента копам сообщила женщина, которая имеет психическое расстройство.

Также правоохранителям тоже сообщали, что парламент "заминирован". Тогда информация о минировании также не подтвердилась.

В 2020 году в полицию позвонили и сообщили, что в Киеве заминирован Центральный универмаг на перекресте Хрещатика и улицы имени Богдана Хмельницкого. Тем не менее проверка не нашла никаких следов взрывного устройства.