"Конченый, конечно": в Киеве эвакуировали авто с ребенком

Машину с ребенком пытались забрать возле одной из станций метро.
В Дарницком районе Киева на эвакуатор погрузили автомобиль, в салоне которого находился ребенок.
Инцидент произошел возле метро Позняки, рассказал очевидец во время съемки видео, опубликованного в Telegram-канале Киев Сейчас.
По данным канала, мать ребенка кричала погрузчику, чтобы он опустил авто, однако он этого не сделал, пока ее не поддержали прохожие.
"*банутый, бл*дь, эвакуатор… Конченый эвакуатор, конечно", – заявил очевидец.
После того, как погрузчик опустил машину, женщина открыла заднюю дверь, и там сидел ребенок.
На канале отмечается, что эвакуатор хотел увезти автомобиль, поскольку он был неправильно припаркован.
Напомним, в Украине неправильно припаркованные машины имеют право эвакуировать не только сотрудники полиции, а и инспекторы по парковке.