"Конченый, конечно": в Киеве эвакуировали авто с ребенком

В Киеве эвакуировали машину, в которой сидел ребенок / Скриншот

В Дарницком районе Киева на эвакуатор погрузили автомобиль, в салоне которого находился ребенок.

Инцидент произошел возле метро Позняки, рассказал очевидец во время съемки видео, опубликованного в Telegram-канале Киев Сейчас.

По данным канала, мать ребенка кричала погрузчику, чтобы он опустил авто, однако он этого не сделал, пока ее не поддержали прохожие.

"*банутый, бл*дь, эвакуатор… Конченый эвакуатор, конечно", – заявил очевидец.

После того, как погрузчик опустил машину, женщина открыла заднюю дверь, и там сидел ребенок.

На канале отмечается, что эвакуатор хотел увезти автомобиль, поскольку он был неправильно припаркован.

Напомним, в Украине неправильно припаркованные машины имеют право эвакуировать не только сотрудники полиции, а и инспекторы по парковке.