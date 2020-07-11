"Жесткие меры": эксперт объяснила, что не так со статисткой по COVID-19

Известный вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко заявила о том, что скептически относится к статистике заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом она подчеркнула во время чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей.

"Если аппарат, обрабатывающий тесты, в какой-то день сломался, то по цифрам у нас все выглядит хорошо. В Украине недостаточно тестируют, но не ради "красивой картинки" или предотвращения паники. Так происходит по объективным причинам: некому, нечем и негде. Ведь для этого нужны специальные лаборатории, оборудование и обученные специалисты. А все это не создается по мановению волшебной палочки. Вирусолога нужно несколько лет учить, чтобы он понимал процесс. Для лаборатории нужны специальные условия, где будут правильные потоки воздуха, разделение помещения и т.д", - пояснила она.

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"Это – реальные показатели. Эти показатели у нас не настолько критические, чтобы была необходимость вводить жесткие ограничительные меры. Результаты экспресс-тестов не настолько достоверны, чтобы полностью на них полагаться, верить им и активно использовать. А все остальное – это "гуляющие" цифры", - добавила Мироненко.

Напомним, ранее Мироненко заявила о том, что в Украине до сих пор продолжается первая волна коронавируса.

По ее прогнозу, вторая волна коронавируса будет осенью, при этом она наложится на эпидемию гриппа.