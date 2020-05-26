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Минздрав опубликовал список бесплатных услуг для пациентов с COVID-19

26 мая 2020, 15:51

Государство выплатило украинским медучреждениям почти 163 миллиона гривен на оказание помощи заразившимся коронавирусной инфекцией и тем, у кого подозревают COVID-19.

больница
Государство обещает лечить больных коронавирусом бесплатно / УНИАН

Украинцы, у которых диагностирован COVID-19, имеют право на получение ряда бесплатных медицинских услуги, среди которых проведение теста ПЦР мобильной бригадой, лечение в стационаре и тестирование на SARS-Co-V-2. Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины при Минздраве, опубликованном на сайте Кабмина.

В сообщении НСЗУ речь идет о том, что служба уже профинансировала украинские учреждение здравоохранения на 162 944 463 гривен с целью предоставления медицинской помощи пациентам, у которых диагностировали коронавирус или установлено подозрение на коронавирус.

Учреждения здравоохранения получают от государства деньги за каждый прецедент проведения тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Мобильные бригады могут проводить такую процедуру на дому у пациента, который не должен ничего платить за услугу.

Компенсацию получает и экстренная медицинская помощь – в случае приезда на дом к пациенту ЭМП должна оценить его состояние здоровья и оказать помощь, вплоть до транспортировки в больницу. Если состояние здоровья человека позволяет избежать госпитализации, его отправляют на самоизоляцию и направляют на тест, который должна провести мобильная бригада. За каждый выезд к пациентам с коронавирусом или подозрением на грипподобную инфекцию скорая помощь получает деньги от НСЗУ.

Также существуют бесплатные медицинские услуги, которые медицинские работники обязаны предоставлять пациентам в стационаре.

Перечень бесплатных услуг для пациентов с COVID-19 или подозрением на коронавирус

  • Тест на SARS-Co-V-2
  • Лабораторные анализы и другие исследования (кардиограмма, общий анализ крови и мочи, определение уровня глюкозы в крови, биохимический анализ крови)
  • Медицинская помощь исходя из симптоматики пациента
  • Кислородная поддержка
  • Подключение к аппаратам ИВЛ и ЭКМО
  • Медикаментозная терапия
  • Консультации врачей из других отраслей

Вышеуказанные, а также другие услуги, для украинцев бесплатны, так как государство покрывает эти расходы за свой счет.

По состоянию на 26 мая, в Украине зафиксировано 21 584 прецедента заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В сравнении с понедельником, 25 мая, количество инфицированных увеличилось на 339 человек.

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