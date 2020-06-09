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Карантин ударил по карманам: на сколько обеднели украинцы

9 июня 2020, 22:39

За время карантина только четверть граждан не ощутили финансовых проблем.

коммуналка, гривна, субсидия
Доходы украинцев резко сократились за время карантина

В Украине был объявлен карантин из-за китайского коронавируса, из-за которого в начале июня украинцы ощутили снижение доходов.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, опубликованные на ее сайте.

При этом четверть респондентов (27%) не испытали финансовых потерь.

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Далее с большим отставанием идут сложности, связанные со своевременной оплатой коммунальных и других счетов (10%), потеря возможности финансово помогать родственникам (4%), убытки на сделанных инвестициях (2%) и сложности с оплатой за аренду / ипотеку жилья (1%).

Об отсутствии негативных финансовых последствий текущей ситуации чаще упоминают представители старшей возрастной категории и сельские жители, а общее снижение доходов - городские жители и украинцы в возрасте до 50 лет.

Опрос проводился в период с 27 мая по 2 июня 2020 года среди 1005 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

Как ранее писал Главред, коронавирус не помешает украинским родителям купить путевку в лагерь для своих детишек летом 2020: Кабмин разрешил работу отечественных баз отдыха.

Также напомним, в ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих. Одна из руководителей ВОЗ Мария ван Керхов детально высказалась о людях, которые больны коронавирусом без симптомов.

коронавирус доход новости Украины
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