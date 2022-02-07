Красивое, но крайне опасное явление: спасатели показали уникальные "снежные фонтаны" в Карпатах

Туристам не советуют отправляться в горы при такой погоде, ситуация сопровождается серьезными рисками / Скриншот видео ГСЧС

В Карпатах в понедельник, 6 февраля, появилось уникальное, впечатляющее, но одновременно и очень опасное явление – "снежные фонтаны". Событие сняли на камеру спасатели. Такие "фонтаны" возникают из-за сильного ветра. Туристам в подобной ситуации в горы лучше не отправляться.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, "снежные фонтаны" образуются из-за сильного ветра возле снежных карнизов. Несмотря на красоту зрелища, оно очень опасное. Туристов предупреждают, что пребывание в горах при такой ситуации может сопровождаться рисками.

Кроме того, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Ночью и в первой половине дня в понедельник, 7 февраля, ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Будут и метели.

"А вы когда-нибудь видели снежные фонтаны? Явление красивое, но крайне опасное, ведь они образуются сильным ветром возле снежных карнизов. Уважаемые туристы, сейчас в горах очень рискованно. А ночью погодные условия будут еще больше ухудшаться. По прогнозам синоптиков ночью и первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, вьюги", - отметили в ГСЧС.

В комментариях люди пишут, что уже сталкивались с такими "снежными фонтанами".

"Да, мы на Боржаве как-то давно в январе попали в шторм с такими фонтанами и туманом, которые вдруг на нас налетели! Едва выбрались", – отметила пользователь Facebook Ольга Рубан.

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