Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР

Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех сохранить СССР / УНИАН

Украина могла не стать независимой в 1991 году, руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой обсуждался сценарий, при котором Советский Союз мог сохраниться. "Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил – Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?", - сказал Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что после этого они начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР.

"Мы пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент", - рассказал Кравчук.

Первый президент независимой Украины подчеркнул, что сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, он "не хотел ничего менять, если он не при власти".

"Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет. И через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР. И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", - объяснил Кравчук.

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