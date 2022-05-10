УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны

10 мая 2022, 02:37

Решение о запрете банкам начислять штраф и пеню в случае просрочки кредита Верховная Рада приняла 15 марта.

Нацбанк, валюта, кредит
Как будут наказывать должников после войны / ubr.ua

После окончания войны всех граждан, кто просрочил выплаты по кредитам, будет ждать наказание - финансовые учреждения не смогут просто прощать долги, так как должны выплачивать другим клиентам депозиты, сказала глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, пишет DW.

Кредитные каникулы

По словам Коробковой, компромиссным решением является введение "кредитных каникул", предоставление возможности не обслуживать кредиты сейчас для тех, кто в затруднительном положении, и возможности вернуть кредит после войны.

Кредиты по ипотеке

Ипотечный кредит нужно оплачивать как обычно. Банк может пойти навстречу и отсрочить оплату за счет кредитных каникул во время действия военного положения в Украине, но потом нужно будет погасить долг.

Решение о запрете банкам и небанковским финансовым учреждениям начислять штраф и пеню в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту Верховная Рада Украины приняла 15 марта. Такая норма будет действовать во время военного положения и в 30-дневный срок после дня его отмены. Также запрещается увеличивать процентную ставку за использование кредита.

Что могут делать кредиторы

В то же время кредиторы имеют право начислять проценты за пользование кредитными средствами и информировать о необходимости уплаты как процентов, так и основной суммы долга, отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

"Кредитные каникулы, при которых не начисляются или частично начисляются проценты по кредиту, - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также "кредитные каникулы" - это право кредитора, а не его долг", - рассказали НБУ.

Банки сами определяют, как штрафовать должников.

"Банки самостоятельно определяют оптимальный сценарий исходя из состояния своих должников. По нашему мнению, такой подход наиболее эффективен, ведь продемонстрировал свой положительный результат в 2020 году", — отметили в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ подчеркивают: если заемщики имеют финансовую возможность обслуживать ссуды, то стоит это делать. Тем, кто не может, рекомендуют договариваться непосредственно с кредиторами об условиях таких "каникул", а банкам - активнее предлагать своим клиентам реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или те же "кредитные каникулы".

Читайте также:

viber
война в Украине НБУ кредиты военная агрессия РФ
Реклама
Популярное
Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовАстролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантов Деньги, успех, исполнение желаний: кому из знаков нереально повезет этим летомДеньги, успех, исполнение желаний: кому из знаков нереально повезет этим летом Гороскоп на завтра, 10 мая 2022: Львам – счастливые перемены, Козерогам – враги, Водолеям – везениеГороскоп на завтра, 10 мая 2022: Львам – счастливые перемены, Козерогам – враги, Водолеям – везение Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойТрубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкой Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейЕхали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофей
Поддержите Главред

Последние новости

03:10

Украину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолодания

03:00

Пробила дно: Наташа Королева в пилотке сплясала с Тарзаном в костюме из советского флагаВидео

02:37

Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны

02:20

"Не хочу быть причастной к этому": сестра Дантеса мечтает избавиться от паспорта РФВидео

02:04

Лидер Ногу Свело! призвал оккупантов-"инопланетян" уйти из Украины: "Назад, Россия, назад!"Видео

Реклама
02:03

"Событие, которое должно войти в учебники истории": как ВСУ унизили "вторую армию мира"

01:35

Путин может использовать ядерное оружие: историк спрогнозировал, кто станет мишенью

01:12

Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине

00:35

На Азовстали все еще есть гражданские - глава ОВАВидео

00:06

На блокпосту оккупантов погиб бывший нардеп Давид Жвания - Геращенко

09 мая, понедельник
23:54

Вражеские войска вновь бьют по Одессе: пылает торговый центр

23:50

Арестович дал прогноз, как дальше будет развиваться война в УкраинеВидео

23:27

Байден о ленд-лизе: это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

23:25

Исторический шаг: Зеленский эмоционально отреагировал на подписание Байденом ленд-лизаВидео

23:13

"Я не знаю, как они будут с этим жить": бежавшая из РФ Монеточка осудила российских звезд-путинистов

22:54

В Молдове оценили риски боевых действий на своей территории

22:48

Минус 250 оккупантов и 13 танков за день: на восточном направлении ВСУ сильно проредили ряды врагаВидео

22:23

Россияне набросились на ведущую 1+1 Наталью Мосейчук в Берлине: новые подробностиВидео

22:11

Страх дошел до комбатов: войска РФ игнорируют приказы идти в наступление в Украине – ПентагонВидео

22:08

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Реклама
21:57

Сын Таисии Повалий открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 маяВидео

21:36

Кровавое небо: в Китае случилось самое редкое явление в миреВидео

21:25

"Берите Польшу и Прибалтику": наглый русский раскатал губу и призвал РФ не останавливаться в УкраинеВидео

21:25

Россия выпустила по Одессе три ракеты 9 мая: есть разрушения и пострадавшиеВидео

21:24

"Насильники, мародеры и военные преступники": Ефросинина "разнесла" парад 9 мая на Красной площадиВидео

21:20

Юрий Романенко. Речь Путина 9 мая 2022 - это угасание его режима и сумерки РоссииВидеоблоги

21:05

Зеленский встретился с генсеком Совета Европы: какие темы обсуждалиВидео

21:00

"Русский военный корабль...": Тина Кароль показала патриотичный лук

20:59

Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:57

Фраза "никогда снова" превратилась в "мы повторили": Эктор Хименес-Браво обратился к россиянам

20:56

Сергей Стерненко. Провальный парад позора ПутинаВидеоблоги

20:44

В ОП обещают отстраивать деоккупированные регионы, несмотря на риск возвращения оккупантов

20:42

На Харьковщине войска РФ массово отходят из оккупированной БоровойВидео

20:41

"Давать оружие – единственный выход": отказ стран противостоять РФ усилит ее преступления – ШольцВидео

20:35

Популярный британский телеведущий передал Украине внедорожники

20:34

Почему этот День победы для России – последниймнение

20:33

Война в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действийВидео

20:19

"Пока Женя нянчит детей": зятя Тимошенко "спалила" в ночном клубе российская модель

20:04

США о речи Путина: признал, что нет оснований объявлять о победе

19:42

В Берлине россияне напали на съемочную группу 1+1 и Наталью Мосейчук

Реклама
19:39

В Украине погиб 40-й офицер старшего состава армии РФ – его смерть подтвердили в День победыВидео

19:31

Как Россия превратила День победы в праздник некромантовмнение

19:25

Идет бой за Рубежное, рашисты провалили штурм Воеводовки - ГенштабВидео

18:58

"Надо полностью рвать отношения": Кондратюк прокомментировал скандал с Сумской и ее дочерью из РФ

18:57

Россияне из артиллерии ударили по селам Харьковщины, есть погибшиеВидео

18:52

Шевченко расплакался в эфире итальянского ТВ, рассказывая об УкраинеВидео

18:48

Украина передала ЕС полностью заполненный опросник о членстве: что дальшеВидео

18:19

В Украине рекордно подскочили цены на автогаз: сколько стоит топливоВидео

18:17

Российский миф о 9 мая окончательно протухмнение

18:14

Вера Кекелия рассказала, как узнала о беременностиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять