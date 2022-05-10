Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны

Как будут наказывать должников после войны / ubr.ua

После окончания войны всех граждан, кто просрочил выплаты по кредитам, будет ждать наказание - финансовые учреждения не смогут просто прощать долги, так как должны выплачивать другим клиентам депозиты, сказала глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, пишет DW.

Кредитные каникулы

По словам Коробковой, компромиссным решением является введение "кредитных каникул", предоставление возможности не обслуживать кредиты сейчас для тех, кто в затруднительном положении, и возможности вернуть кредит после войны.

Кредиты по ипотеке

Ипотечный кредит нужно оплачивать как обычно. Банк может пойти навстречу и отсрочить оплату за счет кредитных каникул во время действия военного положения в Украине, но потом нужно будет погасить долг.

Решение о запрете банкам и небанковским финансовым учреждениям начислять штраф и пеню в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту Верховная Рада Украины приняла 15 марта. Такая норма будет действовать во время военного положения и в 30-дневный срок после дня его отмены. Также запрещается увеличивать процентную ставку за использование кредита.

Что могут делать кредиторы

В то же время кредиторы имеют право начислять проценты за пользование кредитными средствами и информировать о необходимости уплаты как процентов, так и основной суммы долга, отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

"Кредитные каникулы, при которых не начисляются или частично начисляются проценты по кредиту, - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также "кредитные каникулы" - это право кредитора, а не его долг", - рассказали НБУ.

Банки сами определяют, как штрафовать должников.

"Банки самостоятельно определяют оптимальный сценарий исходя из состояния своих должников. По нашему мнению, такой подход наиболее эффективен, ведь продемонстрировал свой положительный результат в 2020 году", — отметили в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ подчеркивают: если заемщики имеют финансовую возможность обслуживать ссуды, то стоит это делать. Тем, кто не может, рекомендуют договариваться непосредственно с кредиторами об условиях таких "каникул", а банкам - активнее предлагать своим клиентам реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или те же "кредитные каникулы".

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