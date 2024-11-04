Кремль не скроет: башкиры в 3,5 раза чаще гибнут в Украине, чем москвичи - ГУР

Что сообщили в ГУР:
- Регионы России скнеют по сравнению с Москвой
- Жители отдаленных уголков РФ чаще гибнут в Украине
- Кремль не прекращает черпать человеческий ресурс из глубинок РФ
В понедельник, 4 ноября, пропаганда страны-агрессора России развлекалась в связи с так называемым "Днем народного единства". Однако на самом деле ни о каком единстве и равенстве в РФ речь не идет.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки. По данным ведомства, об этом свидетельствуют социально-экономические показатели страны. Например, в Ингушетии каждый третий житель находится за чертой бедности.
"Похожее положение в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Тыве - там бедствует каждый пятый", - добавили в ГУР.
Таким образом Кремль пытается достичь покорности и молчания среди бедного населения, чтобы использовать его, в частности, как ресурс для ведения войны в Украине.
"Во время преступной войны против Украины оккупантов-башкиров погибло в 3,5 раза больше, чем москвичей; жителей Татарстана - втрое больше, бурятов - вдвое. Рецепт московского "единства" содержит только два компонента - бедность и смерть", - говорится в сообщении.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Потери армии РФ в войне в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что за неделю с 27 октября по 3 ноября оккупационная армия страны-агрессора России потеряла более 10 тысяч человек личного состава и более 1550 единиц техники.
Ранее в эстонской разведке сообщали, что враг потерял где-то около 40 000 солдат как ранеными, так и убитыми в течение последнего месяца, что является рекордным показателем.
Накануне также стало известно, что во время операции в Курской области Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось ликвидировать почти 8 тысяч российских солдат.
Читайте также:
- "Громкий" закон о дровах: нардеп сказал, к кому могут прийти с проверками
- Канада готовит отправку первой систему ПВО NASAMS: Зеленский раскрыл детали решения
- Число увеличивается: сколько военных КНДР уже в Курской области - Зеленский
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред