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Кремль не скроет: башкиры в 3,5 раза чаще гибнут в Украине, чем москвичи - ГУР

Анна Косик
4 ноября 2024, 22:27
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Москва пытается продвигать идею народного единства, однако статистика свидетельствует об обратном.
Армия РФ
Кремль посылает "в мясорубку" бедных жителей РФ / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, соцсети

Что сообщили в ГУР:

  • Регионы России скнеют по сравнению с Москвой
  • Жители отдаленных уголков РФ чаще гибнут в Украине
  • Кремль не прекращает черпать человеческий ресурс из глубинок РФ

В понедельник, 4 ноября, пропаганда страны-агрессора России развлекалась в связи с так называемым "Днем народного единства". Однако на самом деле ни о каком единстве и равенстве в РФ речь не идет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки. По данным ведомства, об этом свидетельствуют социально-экономические показатели страны. Например, в Ингушетии каждый третий житель находится за чертой бедности.

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"Похожее положение в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Тыве - там бедствует каждый пятый", - добавили в ГУР.

Таким образом Кремль пытается достичь покорности и молчания среди бедного населения, чтобы использовать его, в частности, как ресурс для ведения войны в Украине.

"Во время преступной войны против Украины оккупантов-башкиров погибло в 3,5 раза больше, чем москвичей; жителей Татарстана - втрое больше, бурятов - вдвое. Рецепт московского "единства" содержит только два компонента - бедность и смерть", - говорится в сообщении.

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Потери армии РФ в войне в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что за неделю с 27 октября по 3 ноября оккупационная армия страны-агрессора России потеряла более 10 тысяч человек личного состава и более 1550 единиц техники.

Ранее в эстонской разведке сообщали, что враг потерял где-то около 40 000 солдат как ранеными, так и убитыми в течение последнего месяца, что является рекордным показателем.

Накануне также стало известно, что во время операции в Курской области Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось ликвидировать почти 8 тысяч российских солдат.

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