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Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – Свитан

Андрей Ганчук
9 июня 2023, 20:57 обновлено 9 июня, 21:11
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Агрессору России нужно 5-7 тысяч войск для урегулирования ситуации в Белгородской области, однако взять их неоткуда, отметил военный эксперт Роман Свитан.
Свитан, РДК
Москва сдаст Белгородскую область, оккупантов из Украины она перебросить не может - Свитан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Добровольцы, которые зашли в Белгородскую область, являются вооруженными силами. Внутренние войска страны-агрессора России остановить их не смогут. Оккупантам нужно около 5-7 тысяч войск, чтобы урегулировать ситуацию на Белгородщине, но забрать силы с оккупированных территорий Украины они не могут. В итоге Москва потеряет контроль над регионом. Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Москва не сможет ничего сделать с ополченцами в Белгородской области до тех пор, пока не перебросит туда свои регулярные войска. Полиция в обстановке, когда добровольцы представляют собой вооруженные силы, не в состоянии остановить их продвижение.

"Россия ничего не сможет сделать до тех пор, пока не перебросит в Белгородскую область свои регулярные войска с украинского фронта. Росгвардия – это менты. А менты, когда видят танк, сразу ищут туалет – ближайший чемоданчик, как у Путина, или используют все, что попадется под руку. На очередь из танкового пулемета они не полезут. Любые силовые структуры по своим боевым возможностям не могут сравниться с вооруженными силами.

Дело в том, что ополчение Белгородской народной республики, которое зашло в регион – это уже вооруженные силы. Они нашли танки для своего продвижения. Противостоять им могут исключительно военные силы – менты здесь не помогут, как бы они не назывались. Менты – они и в Африке менты", - объяснил ситуацию Свитан.

По его словам, российским оккупантам нужно 5-7 тысяч войск, чтобы остановить ополчение на Белгородщине. Однако они не могут забрать военные силы из Украины, поскольку ВСУ на ослабленном участке тот час же пойдут на прорыв.

"И России для борьбы в Белгородской области нужно перебрасывать туда обстрелянные боевые части. Подразделения с Дальнего Востока, которые укомплектованы срочниками, проблем не решат – их разобьют. Москве нужно отправлять военных с украинского фронта, но снять войска оттуда россияне не могут. Нужно забрать минимум 2-3 бригады – около 5-7 тысяч человек. Если Россия пойдет на такой шаг, Украина получит возможности для прорыва на ослабленном участке фронта", - добавил эксперт.

Также он сделал прогноз, согласно которому ситуация в Белгородщине приведет к затяжному конфликту, а Москва, в итоге, сдаст регион.

"Россияне попали в вилку. Они будут танцевать вокруг проблемы Белгородчины, но толком ничего не сделают. Подумают, что ополченцы с текущей скоростью продвижения могут дойти до Урала разве что через 200 лет, и отдадут Белгородскую область "на растерзание". Отложат решение на потом", - подчеркнул Роман Свитан.

Военная операция ополченцев России в Белгородской области

Добровольческие военные формирования Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят в Белгородской области операцию по демилитаризации региона. Они ведут бои в Шебекинском районе.

По данным аналитиков DeepState, ополченцы создали серую зону на Белгородчине и контролируют там более 10 квадратных километров. Российские силовые структуры потеряли контроль над границе с Украиной на данном участке фронта.

В американском Институте изучения войны полагают, что Москва не знает, какие действия ей предпринимать на Белгородщине. В информационном пространстве РФ царят хаос, паника и критика федерального центра.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, почему ополченцам нужно идти на Белгород:

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Роман Свитан Легион Свобода России Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
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