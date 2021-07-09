Кровавая стрельба в Киеве: суд отправил "голосеевского стрелка" за решетку на два месяца

Иван Мартынюк заявил, что открыл огонь, когда с входных дверей начали срезать петли.
В пятницу, 9 июля, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения Ивану Мартынюку, который ранил двух человек во время стрельбы в Голосеевском районе.
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил задержанного под стражу сроком на два месяца, сообщает Громадське.
Адвокат Мартынюка Татьяна Охримчук настаивала, что ее подзащитного не стоит отправлять в СИЗО, ведь никаких доказательств того, что он стрелял в полицейского с целью убить нет. Защита также намерена обжаловать решение суда.
Отметим, что сам Мартынюк заявил, что открыл огонь, когда с входных дверей начали срезать петли. По словам мужчины, он не знал, кто это делает, и потому нажал на курок.
"Когда замок не удалось сломать, я распылил газ, а когда газ распылился, то они начали срезать с двери петлю, и тогда я, к сожалению, вынуждены выстрелил. Но это была крайняя мера. Я предупреждал, кричал, что у меня есть оружие", - сказал Мартынюк.
Стрельба в Голосеевском районе: о чем сообщалось ранее
Ранее в Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля.
Сообщается, что владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Ранен правоохранитель и один гражданский.
Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.
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В свою очередь родственник киевского стрелка рассказывает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.