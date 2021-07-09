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Кровавая стрельба в Киеве: суд отправил "голосеевского стрелка" за решетку на два месяца

9 июля 2021, 17:09
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Иван Мартынюк заявил, что открыл огонь, когда с входных дверей начали срезать петли.

Иван Мартынюк
Иван Мартынюк в зале суда / hromadske.ua

В пятницу, 9 июля, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения Ивану Мартынюку, который ранил двух человек во время стрельбы в Голосеевском районе.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил задержанного под стражу сроком на два месяца, сообщает Громадське.

Адвокат Мартынюка Татьяна Охримчук настаивала, что ее подзащитного не стоит отправлять в СИЗО, ведь никаких доказательств того, что он стрелял в полицейского с целью убить нет. Защита также намерена обжаловать решение суда.

Отметим, что сам Мартынюк заявил, что открыл огонь, когда с входных дверей начали срезать петли. По словам мужчины, он не знал, кто это делает, и потому нажал на курок.

"Когда замок не удалось сломать, я распылил газ, а когда газ распылился, то они начали срезать с двери петлю, и тогда я, к сожалению, вынуждены выстрелил. Но это была крайняя мера. Я предупреждал, кричал, что у меня есть оружие", - сказал Мартынюк.

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Стрельба в Голосеевском районе: о чем сообщалось ранее

Ранее в Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля.

Сообщается, что владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Ранен правоохранитель и один гражданский.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.

Читайте такжеГолосеевский стрелок в суде рассказал, почему открыл огонь по полицейским

В свою очередь родственник киевского стрелка рассказывает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.

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