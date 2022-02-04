Крым не вернет ни один президент России - Собчак

Ксения Собчак высказалась по поводу возвращения Крыма Украине / Reuters

Российская журналистка, экс-кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что ни действующий президент России Владимир Путин, ни следующий президент РФ отказаться от аннексированного Крыма не сможет, так это станет для него политическим самоубийством.

Такое мнение она озвучила 3 февраля в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

Собчак сказала, что в России "присоединение" Крыма поддерживает большое количество россиян.

"Отказ от этого будет политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. И в этом смысле это такая ловушка и тупик. Это похожая ситуация, как с Курилами. Какой бы демократический ни был Ельцин или кто-либо другой, но это вопрос с Курильскими островами с Японией, он не решится никогда", — считает Собчак.

Она добавила, что отдать "свою" территорию считается политическим проигрышем в глазах многих избирателей.

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"И то же касается вашего президента. Ни один из президентов не сможет пойти на компромисс и сказать, что давайте уступим Крым и перевернем страницу", — резюмировала она.

Как сообщал Главред, осенью 2020 года Ксения Собчак назвала город Керчь в аннексированном РФ полуострове Крым ‒ российским.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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