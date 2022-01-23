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"Ужасы нацистской оккупации и шок у украинцев": посол Украины разнес ФРГ из-за скандала с Крымом

23 января 2022, 13:26

Высказывания Шенбаха о Крыме поставили под удар надежность Германии и доверие к Берлину на международном уровне, сказал Андрей Мельник.

Андрей Мельник
Слова Шенбаха - высокомерное сомнение в суверенитете Украины, - Мельник / germany.mfa.gov.ua

Украина приветствует отставку главы Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха после его резонансных слов о Крыме, однако считает такие действия недостаточными. Скандал поставил под сомнение международное доверие к ФРГ и ее надежность. В такой ситуации вспоминаются жуткие события времен нацистской оккупации, когда к украинцам относились уничижительно. Слова Шенбаха преуменьшают серьезность вопросы оккупации полуострова и демонстрируют высокомерное сомнение в вопросе суверенитета Украины. Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Как сообщает DW, в интервью газете Welt он рассказал о том, что после резкого заявления Кая-Ахима Шенбаха о Крыме остался серьезный осадок и произошел подрыв доверия к Германии на международном уровне.

Читайте такжеУкраина и Запад запустили план по борьбе с Россией: в МИД призвали Москву освободить Крым и Донбасс"Мы приветствуем заявление господина Шёнбаха об отставке, но после скандала осталась груда осколков, и международное доверие к Германии и ее надежность оказались под под серьезным вопросом не только с украинской точки зрения", - отметил Мельник.

По его словам, слова Шенбаха "повергли в глубокий шок всю украинскую общественность". В этой ситуации дипломат решил провести параллель со временами национал-социалистического режима в Германии.

"При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам", - добавил он.

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Также посол сказал о том, что речь инспектора ВМС ФРГ была "циничным преуменьшением серьезности противоправной оккупации Крыма", а также стала "высокомерным" сомнением в суверенитете украинского государства.

Скандальное заявление главы Военно-морских сил Германии по Крыму

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах в ходе своего визита в Индию сделал ряд заявление по Украине, России и безопасности в Европе. В частности, он сказал, что Крым "утерян" и назвал "фактом" невозвращение полуострова в состав украинского государства. Кроме того, по его словам, Украина не может вступить в НАТО из-за российской оккупации.

Также он сказал, что не верит в военное вторжение России в Украину. Как полагает он, "Путину важно уважение, "которого он требует, и вероятно, даже заслуживает", а не "маленькая полоска украинской земли".

Заявление спровоцировало скандал. МИД Украины вызвал посла ФРГ Анку Фельдугузен, чтобы она дала объяснения словам командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха по поводу якобы невозможности вернуть Крым под политический контроль Киева и несоответствию государства критериям НАТО.

В Министерстве обороны Германии категорически подчеркнули, что мнение Шенбаха не соответствует позиции ведомства.

Позже Шенбах, объясняя свои слова об Украине, сказал, что выразил свою личную точку зрения и "неосторожно оценил ситуацию". Свое заявление о считает ошибкой.

Под давлением прессы и общественного мнения Кай-Ахим Шенбах подал в отставку. Немецкое издание Bild написало, что об агрессии России привели к дипломатическому кризису и теперь он должен понести ответственность за последствия. Отставку Шенбаха утвердили в Минобороны Германии.

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новости Германии Андрей Мельник новости Украины новости Крыма
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