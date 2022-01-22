Немецкий вице-адмирал подал в отставку после скандального заявления о Крыме

Немецкий чиновник ушел в отставку после слов о Крыме

Под давлением прессы и общественного мнения глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после своих слов о том, что Украина не вернет Крым, подал в отставку, сообщает BILD.

"Он спровоцировал дипломатический кризис своими тривиальными заявлениями об агрессивной политике России. Теперь ему предстоит столкнуться с последствиями.", - сообщает издание.

По информации BILD, уже назначен преемник Шенбаха: контр-адмирал Ян Кристиан Каак, предыдущий его заместитель.