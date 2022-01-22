Дипскандал с ФРГ: посла Германии вызвали в МИД из-за слов о "потерянном Крыме"

Выражено глубокое разочарование по поводу позиции правительства ФРГ о непредоставлении Украине оборонного оружия.
В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.
Как сообщили в пресс-службе МИД, отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО.
"Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - указано в сообщении.
Отмечается, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России.
Как сообщается, Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности Украины перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе.
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Скандал с заявлением Шенбаха
Напомним, ранее в Украине возмутились из-за слов Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией".
Шенбах заявил, что оккупированный Россией полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.
"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", — сказал глава ВМС Германии.
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