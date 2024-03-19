Куда Путин после "переизбрания" двинется дальше: под угрозой сразу ряд областей

Журналист объяснил, что означает фраза Путина про "санитарную зону" в Украине.

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РФ продолжает питать надежду захватить всю Украину / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео Главреда, МО России, РДК

Владимир Путин, называющий себя президентом страны-агрессора, намерен продолжать развивать наступление своего "пушечного мяса", пытаясь захватить Харьковскую и Запорожскую области.

Во время чата на Главреде редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник вспомнил, как о "переизбрании" Путина высказывался главный идеолог "русского мира", украинофоб Дугин.

В своих соцсетях Дугин писал, что ждет окончательного "освобождения" Харьковской и Запорожской областей в ходе "мясорубок". Кроме того, "философ" ожидает захвата Одессы и Николаева.

Более того, Дугин анонсировал начало "режима милитаризации государства и общества", имея ввиду, конечно, Россию.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

В связи с озвученными намерениями, делает выводы Сотник, российским властям необходимо будет собрать больше "мяса".

"Что мы читаем между строк. Да, действительно, России воевать особо нечем. Есть кем, "мясо" есть. А вот вооружать его нечем. Значит, будут просто "мясные наборы", "мясные штурмы". Выжил – молодец; завладел трофейным оружием – молодец, теперь ты вооружён; сдох – ну что ж, значит, счастливого рая тебе. В общем, "мяса" Путин потребует в ближайшее время очень много", - отметил эксперт.

Также Сотник считает, что в намерения Путина, как и Дугина, входит создание "санитарной зоны", то есть фактически физическое уничтожение всех противников кремлевского режима.

Сотник соглашается, что фразой про "санитарную зону" Путин выстраивает план по масштабному наступлению на Харьков, Чернигов, Сумы и, возможно, Киев.

"Да. Россия будет брать Киев, Запорожье, Одессу, Харьков. Они хотят завладеть всей Украиной. Может быть, оставят только Львов и западную часть Украины. А вообще, это то, о чём говорил несколько дней назад Медведев, он сказал то же самое", - объяснил эксперт.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

"Выборы" в России

17 марта прошел третий день так называемых президентских выборов в России. Украина настаивает на их нелегитимности хотя бы потому, что страна-агрессор привлекает к участию в "мероприятиях" украинских граждан на оккупированных территориях, никем юридически не признанных "частью" России.

В этот день по меньшей мере 8 регионов России атаковали беспилотники - на Славянском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

А российские добровольцы в ночь на воскресенье зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации.

Ожидаемо, после "подсчета" голосов победу на "выборах" получил Путин. Украина и ряд стран Европы не признают выборы легитимными.

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