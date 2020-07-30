Курбан-байрам и еще пять: Зеленский собрался ввести новые праздники в Украине

Курбан-байрам, Песах и другие - какие новые праздники получит Украина / УНИАН

Накануне празднования Курбан-байрам 2020 украинский лидер Владимир Зеленский предложил расширить перечень государственных религиозных праздников в Украине – добавив туда еще 6 праздников. Это должны быть сам Курбан-байрам, а также Рамазан-байрам, Песах, Ханука, Рош-Ашана и католическая Пасха.

Соответствующий указ № 303/2020 Зеленский уже подписал. Теперь этот вопрос уже поручено проработать Кабмину, сообщает Офис президента Украины.

В рамках соответствующей процедуры правительству нужно обсудить этот вопрос со Всеукраинским советом церквей, Украинским институтом национальной памяти и религиозными организациями. Только после этого документ вынесут на рассмотрение Рады.

Напомним, еще в мае 2020 Зеленский обещал, что два крупнейших праздника в исламе – Курбан-Байрам и Ураза-Байрам – в Украине станут государственными религиозными праздниками. Тогда он заявлял, что "соответствующий приказ будет подписан уже в ближайшие дни".

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