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Какого числа Курбан байрам в 2020 году, выходной и всё, что надо знать

29 июля 2020, 00:19

Когда будет Курбан-байрам в 2020 году, какие традиции у этого праздника, кого ждет выходной и поздравления на Курбан байрам – в материале Главреда.

Курбан байрам 2020 - какого числа, традиции, фото, поздравления
Курбан байрам 2020 - какого числа, традиции, фото, поздравления / Reuters

Курбан-байрам (у арабов – ’Ид аль-адха) – это "праздник жертвоприношения", причем в буквальном смысле. В праздник Курбан байрам 2020 положено принести в жертву животное – от козы до верблюда.

Это связано с историей праздника: Аллах повелел пророку Аврааму принести в жертву его любимого сына Исмаила – но в последний момент Всевышний сжалился над своим пророком и подменил Исмаила бараном (в Ветхом Завете есть аналогичная история с жертвоприношением Исаака).

Эта история призвана напоминать всем верующим про незыблемость веры, готовность пожертвовать всем во имя Всевышнего – и про милосердие Аллаха.

Когда начинается Курбан-байрам в 2020 году, его традиции и особенности из-за карантина – читайте в материале Главреда.

Какого числа Курбан байрам в 2020 году

Курбан-байрам связан с другим праздником мусульман – Ураза-байрам 2020. Праздник жертвоприношения наступает спустя 70 дней после Уразы-байрама и окончания главного мусульманского поста в Рамадан.

Каждый год дата у праздника своя.

Курбан-байрам в 2020 году начинается с вечера четверга, 31 июля, и будет праздноваться до вечера понедельника, 3 августа.

Курбан байрам – выходной

Курбан-байрам и Ураза-байрам в Украине объявлены государственными религиозными праздниками – но дополнительный выходной украинцам в этот день не полагается.

Выходной на Курбан-байрам предоставляется в тех странах, где большинство населения – мусульмане. Например, работать в праздник Курбан-байрам не будут Чечня и Дагестан.

Курбан-байрам 2020 – в чем особенность

Из-за пандемии коронавируса и карантина правоверным мусульманам в 2020 году рекомендовали сократить время проповедей в мечетях до 20-30 минут. Молиться люди должны, соблюдая социальную дистанцию.

Также мусульман просят отказаться от раздачи милостыни и массовых праздничных трапез с многочисленными родственниками.

Курбан-байрам 2020 – традиции и жертвоприношение

Первая традиция Курбан-байрам – обмыться ранним утром, надеть на себя всё чистое и отправиться в мечеть на традиционную молитву (начинается с известного даже не мусульманам такбира Аллаху акбар, то есть Аллах велик) и проповедь. В мечети имам в этот день рассказывает историю праздника и хаджа (священного паломничества в Мекку).

Следующая традиция и главный ритуал – жертвоприношение. Совершается оно по возвращении из мечети. Считается, что на каждого верующего нужно принести в жертву по одной однолетней козе, овце или двухлетней корове. Или же можно принести в жертву пятилетнего верблюда – одного за семерых человек.

Убивать животное нужно так, чтобы оно не мучилось и даже не успело испугаться.

Бедные семьи приносят по одной козочке или барашку – за всю семью. Плюс иногда приносят жертвы за усопших, если такова были их воля при жизни.

Мясо убитого животного делят на три части: одну треть жертвуют на благотворительность, вторую – дарят родственникам, а последнюю часть оставляют себе для праздничной трапезы. Продавать такое мясо ни в коем случае нельзя. Шкуру передают в мечеть.

Курбан байрам – открытки и фото, поздравления

  • Курбай байрам – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Курбай байрам – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Курбай байрам – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Курбай байрам – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Курбай байрам – картинки и открытки Fresh-Cards.ru

В праздник Курбан байрам прошу принять самые чистые и добрые пожелания здоровья, мира, достатка, радости, гармонии и счастья. Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни в жизни станут ясными, светлыми, добрыми.

***

Поздравляем вас и вашу семью со славным праздником Курбан байрам! Желаем вам, чтобы щедрость и мудрость Аллаха сошли на ваш дом, чтобы не иссякали в нём благополучие, богатство и весёлый смех.

***

С праздником Курбан Байрам!

Желаю много счастья вам,

Чистейших помыслов, любви,

По жизни светлого пути.

Курбан байрам – видео

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