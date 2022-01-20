Ляшко перечислил основные отличия Омикрона от других штаммов

Как говорит министр, заболевший штаммом Омикрон человек может заражать других практически сразу - уже в первые сутки после собственного инфицирования
Руководитель украинского Минздрава Виктор Ляшко перечислил самые важные отличия Омикрона от других штаммов COVID-19. Такую информацию чиновник озвучил в рамках традиционного брифинга.
В частности, говорит Ляшко у Омикрона в несколько раз короче инкубационный период.
Кроме того, по словам чиновника, у такого штамма:
- гораздо более короткий инкубационный период ‒ по предварительной информации, он составляет от двух до пяти суток;
- распространяется в семь раз быстрее ‒ по сравнению с ранее циркулирующим штаммом Дельта;
- заболевший человек может заражать других уже в первые сутки после собственного инфицирования;
- чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для Дельты). Тем не менее, авторы проведенных исследований отмечают ‒ боль в горле нельзя считать специфической именно для симптомов Омикрона;
- по сравнению с предыдущими штаммами, Омикроном значительно чаще болеть дети.
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Напомним, ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее предупреждал, что Минздрав прогнозирует новую волну COVID-19 в Украине уже через полторы-две недели. Пиковые показатели заболеваемости могут фиксироваться в феврале-марте. Постепенная стабилизация ситуации ожидается в апреле.
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Автор: Дмитрий Видоменко