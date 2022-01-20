Ляшко перечислил основные отличия Омикрона от других штаммов

Виктор Ляшко / УНИАН

Руководитель украинского Минздрава Виктор Ляшко перечислил самые важные отличия Омикрона от других штаммов COVID-19. Такую информацию чиновник озвучил в рамках традиционного брифинга.

В частности, говорит Ляшко у Омикрона в несколько раз короче инкубационный период.

Кроме того, по словам чиновника, у такого штамма:

гораздо более короткий инкубационный период ‒ по предварительной информации, он составляет от двух до пяти суток;

распространяется в семь раз быстрее ‒ по сравнению с ранее циркулирующим штаммом Дельта;

заболевший человек может заражать других уже в первые сутки после собственного инфицирования;

чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для Дельты). Тем не менее, авторы проведенных исследований отмечают ‒ боль в горле нельзя считать специфической именно для симптомов Омикрона;

по сравнению с предыдущими штаммами, Омикроном значительно чаще болеть дети.

Читайте такжеВ конце января в Украине начнется увеличение заболеваемости COVID-19 из-за Омикрона - Минздрав

Напомним, ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее предупреждал, что Минздрав прогнозирует новую волну COVID-19 в Украине уже через полторы-две недели. Пиковые показатели заболеваемости могут фиксироваться в феврале-марте. Постепенная стабилизация ситуации ожидается в апреле.

Другие новости: